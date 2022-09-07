حل مشکل استاندارد تولیدات با تفویض اختیارات به استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر چهارشنبه در شورای استاندارد بیان کرد: یکی از مطالباتی که در استان فارس وجود دارد آن است که موضوع استاندارد بیشتر در میان مردم تشریح شود.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: نباید هزینه‌های تمام شده کالا پس از. اخذ مجوزهای استاندارد افزایش یابد و این موضوع اگر روی دهد شاهد خواهیم بود که تولید کننده علاقه بیشتری به کسب مجوز استاندارد خواهد داشت.

استاندار فارس افزود: ایجاد جذابیت در حوزه کسب مجوز استاندارد می‌تواند عاملی برای تولید کننده عنوان شود تا با این جذابیت زمینه افزایش تولید را فراهم کند.

وی با بیان اینکه فارس و شیراز توان خوبی در حوزه علم دارند و آمادگی داریم برخی از استانداردها را سفارش دهید ما تحویل دهیم، افزود: اختلاف سلیقه‌هایی در برخی از موضوعات وجود دارد اگر حکمیت را به استانداری تفویض شود تا این اختلاف سلیقه‌ها برطرف گردد.

ایمانیه یادآور شد: مصالح ساختمانی و آسانسورها باید از مبدا دارای استاندارد باشند تا علاوه بر اینکه جان مردم به خطر نیفتد زمینه کسب مجوز استاندارد برای این کالا با سرعت بیشتری طی گردد.

وی با اشاره به استاندارد خدمات پیشنهاداتی ارائه و عنوان کرد: استانداردسازی اتوبوس‌های برون شهری و درون شهری، باغات پسته فارس امروز با کرمان باید بیشتر به فکر تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه پسته باشیم و مورد دیگر نظارت بر جایگاه‌های سوخت است که باید از تهران به استان سوق پیدا کند و پیشنهاد آخر مشارکت مردم در نظارت است.