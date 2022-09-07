بررسی بایدها و نبایدهای بازار آب در قزوین

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نخستین نشست «بازار آب؛ بایدها و نبایدها» با حضور تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و همچنین مدیران این پروژه ظهر چهارشنبه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

طرح بازار آب از مهم‌ترین طرح‌هایی است که تیم مدیریتی استان در دولت سیزدهم از بدو آغاز به کار خود در استان آن را مطرح کرده و حال دنبال عملیاتی شدن این طرح برای حل بحران آب در استان است.

در مرحله ورشکستگی آب قرار داریم

حامد مازندرانی‌زاده یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در این نشست اظهار کرد: در طی ۱۰۰ سال گذشته شاهد یک رشد ۴ برابری جمعیت در کشور و افزایش آن از ۲۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون نفر بوده‌ایم و طبیعتاً بر اثر آن رشد جمعیتی، تغییرات اقلیمی و جغرافیایی نیز در کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه باید به دنبال تغییر سبک زندگی و بهبود شرایط باشیم افزود: اگر شرایط بهبود نیابد در آینده شاهد انقراض نسل انسان‌ها خواهیم بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروز از بحران فراتر رفته‌ایم و در مرحله ورشکستگی هستیم، اضافه کرد: هیچ منابعی در کشور پایان ناپذیر نیست و می‌بینیم که دریاچه‌ای به قدمت ارومیه نیز خشک می‌شود.

وی تاکید کرد: باید با عبور از روش سنتی مدیریت منابع به مصرف روزانه ۶ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی این کشور پایان دهیم.

مازندرانی زاده تاکید کرد: بازار آب فرصتی برای بهره‌گیری از علم و تکنولوژی برای پایان دادن به شرایط نامناسب بحران آب در کشور و مخصوصاً استان قزوین است.

در بازار آب باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای بشود

هادی اعتدالی رمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز در این نشست اظهار کرد: حدود هفتاد تا هشتاد درصد منابع آب ما در کشاورزی مصرف می‌شود و کشاورزی اصلی‌ترین مصرف کننده منابع آبی در استان قزوین است.

وی با بیان اینکه جنس بخش‌های متقاضی منابع آب در کشور ما متفاوت است، افزود: در بازار آب باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای بشود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بخشی از مصرف آب در کشاورزی با ماهیت این این بخش باز می‌گردد و باید آن را در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: کشورهای پیش رو همچون ایالات متحده آمریکا بازار آب را شروع کرده‌اند و ما اگر دنبال بازار آب هستیم باید شرایط کشاورزی خود را بسنجیم.

اعتدالی رمضانی تصریح کرد: ما کشاورزی صنعتی و پیشرفته نداریم و مدیریت منابع آب در کشاورزی زمانی امکان پذیر خواهد بود که به کشاورزی و تمام ابعاد آن توجه کنیم.

وی عنوان کرد: تجارت آب مجازی موضوع مورد توجه این روزهای جامعه جهانی است و باید در کشور ما با سنجیدن همه شرایط خیلی زودتر از اینها آغاز می‌شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تاکید کرد: مصرف آب در صنایع به تولید ارزش‌افزوده ختم می‌شود اما در کشاورزی اینگونه نیست و بهره وری به میزان مصرف آب وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزی در کشور ما حرفه‌ای نیست و با کنترل منابع آب مصرفی در سطح زیر کشت و کشت گیاهانی که با شرایط کم‌آبی مطابقت دارند، می‌توان رقابت کشاورزی با صنعت را قدری عادلانه کرد.

بازار آب می‌تواند باعث عبور جامعه از یک تله جمعی باشد

مرتضی قلیچ‌خانی یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین در این نشست اظهار کرد: در الگوهای کشت به واسطه یک رقابت هماهنگی چیزی به نام آیش وجود ندارد و شاهد دو بار کشت در سال هستیم و این به معنای استفاده بیشتر از آب است.

وی تاکید کرد: امروز شاهد یک تله جمعی و فرسایش اجتماعی در جامعه هستیم و می‌بینیم که نفع فردی بر نفع جمعی تقدم پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: الگوی حکمرانی در جوامعی که سرمایه اجتماعی بالایی دارند و دچار دام اجتماعی نمی‌شوند الگوی مناسبی است و حکومت با مردم همکاری دارد و در آن شرایطی که نفع فردی با نفع جمعی با همدیگر انطباق پیدا کند مردم به سمت نفع جمعی حرکت می‌کنند.

قلیچ‌خانی تاکید کرد: در الگوی مصرف خانگی در سال جاری ۸۵ درصد از مردم الگو را رعایت کرده‌اند ولی چون جامعه از با یک نابرابری رو برو است شاهد هستیم افراد دارای سرمایه‌های بیشتر جزو همان ۱۵ درصدی هستند که این الگو را رعایت نمی‌کنند

وی با حمایت از طرح بازار آب در استان قزوین بیان کرد: بازار آب می‌تواند باعث عبور جامعه از یک تله جمعی باشد.

در بازار آب استفاده صحیح از منابع برای کشاورز سود خواهد داشت

محمد محجوب مدیر پروژه بازار آب قزوین نیز در این نشست با بیان اینکه سیاست‌گذاری اشتباه سبب شده از چند بُعدی بودن مسئله آب غافل شویم، اظهار کرد: وقتی درباره آب صحبت می‌کنیم باید بدانیم موضوع آب موضوعی است که بر روی همه پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه کمترین تأثیر در وضعیت آبی کنونی را محور علم و دانش دارد، تاکید کرد: متأسفانه منابع ما بار منافع ما را به دوش می‌گیرند.

مدیر پروژه بازار آب قزوین بیان کرد: بازار آب به دنبال این است که بتواند به جامعه بگوید که اگر درست مصرف کنیم سود می‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید اجازه بدهیم در یک بازار عرضه و تقاضا، ارزش واقعی آب کشف شود، تصریح کرد: هر متر مکعب آب در حوزه صنعت ۶۵۰ تومان در حوزه کشاورزی ۲۰۰ تومان و در حوزه استراتژیک آب کشاورزی نیز تقریباً رایگان است.

محجوب با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از تکنولوژی زمینه ساز صرفه‌جویی، ذخیره منابع مالی و سوددهی برای کشاورزان است، ادامه داد: در طرح بازار آب، خود نظارتی باعث کاهش مصرف و ذخیره آب خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: تغییر در الگوی کشت باعث افزایش ارزش افزوده و ارتقا صادرات در کشور خواهد بود و در این صورت شاهد سودآوری کشاورزی خواهیم بود.