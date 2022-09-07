صادرات غیرنفتی خوزستان بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان و فعالان اقتصادی این استان اظهار کرد: خوزستان دارای ظرفیت‌های عظیم نفت، گاز، بنادر و کشتیرانی، دریا، فولادی، کشاورزی و… است که باید اقدامات خوب و سطح یک در آن اجرا بشوند.

وی افزود: فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نیز جزو ظرفیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی و دولتی محسوب می‌شوند و اقدامات یک ساله آنها باعث شده که نتیجه خوبی در خوزستان رخ دهد به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی این استان از دو درصد به ۵.۹ درصد افزایش یافت.

خلیلیان بیان کرد: یکی از علائم بهبود وضعیت اقتصادی خوزستان نیز کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری است و از نظر فرصت‌های اشتغالزایی نیز سال گذشته قرار بود ۱۹ هزار شغل در استان ایجاد بشود که امسال بیش از ۲۵ هزار شغل در خوزستان ایجاد شده و مستندات آن موجود است و هدف گذاری ما برای تحقق عدد ۶۰ هزار نفری است.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از اشتغالزایی ها در خوزستان در نیمه دوم سال محقق می‌شود، افزود: در دولت انقلابی و مردمی تعداد ۱۶۲ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد در خوزستان فعال شده است؛ همچنین در ۹ ماه صادرات غیر نفتی از ۴.۱ میلیارد دلار به ۶.۳۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده که رشد بیش از ۵۰ درصدی داشتیم.

خلیلیان با اشاره به اینکه دو راه اصلی خوزستان به چهارمحال و استان فارس وجود دارد که این دو راه راهبردی نیز خوزستان را به استان‌های مرکزی و شرقی متصل می‌کند و پروژه‌های آنها در خصوص فعال شده است، گفت: تلاش می‌کنیم که ۶۰ درصد این اعتبارات ظرف زیرساخت‌ها، مبلمان شهری، طرح‌های عمران شهرداری و دهیاری‌های خوزستان صورت بگیرد.