سهام شرکت های توسعه گردشگری استانی به مردم واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی در دومین همایش مدیران عامل شرکت های توسعه گردشگری استان های سراسر کشور گفت: شناسایی ظرفیت ها و پتانسل های گردشگری ، بر آورد هزینه ها و سرمایه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این مناطق و بازگشت سرمایه ، همه اطلاعاتی است که شرکت توسعه گردشگری استانها باید یکیج های مورد نیاز آن را فراهم آورد.

وی با اشاره به واگذاری شرکت های توسعه گردشگری استانی به عامه مردم ، تاکید کرد: با واگذاری سهام شرکت های توسعه استانی به مردم و بخش خصوصی و درگیر کردن نهادها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی می توان به آینده این شرکت ها امیدوار بود، زیرا در غیر این صورت ، شرکت های مذکور هرگز نمی توانند به اهدافی که از سوی سازمان پیش بینی شده است ، دست یابند.

بقایی افزود: نگاه شرکت توسعه گردشگری ایران و شرکت های استانی ، نباید صرفا اقتصادی باشد ، بلکه نگاهی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی باید در این شرکت ها حاکم باشد و شرکت ها بتوانند اقدامات فرهنگی نیز در برخی از استانها انجام دهند تا نگاه صرفا اقتصادی سرمایه گذاران را تغییر دهند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه بنا نیست همه امور به دست بخش های دولتی انجام شود، تصریح کرد: به همین دلیل شرکت ها باید بتوانند، به عنوان نخستین و اصلی ترین پایگاه سرمایه گذاری در سطح استان ها خود را مطرح کنند تا سرمایه گذاران نیز با ورود به هر استان ، نخستین مکانی که برای گرفتن اطلاعات به آن مراجعه می کنند، شرکت های توسعه استانی باشد.

بقایی با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی مختلف در سازمان خاطر نشان کرد: در این سازمان شوراهای مختلف تخصصی با اهداف متفاوت تشکیل شده است. درزمینه سرمایه گذاری نیز قصد داریم که شورای سرمایه گذاری را تشکیل دهیم تا به صورت مدیریت واحد، بر عملکرد بخش های مختلفی که در سازمان در زمینه سرمایه گذاری فعال هستند، نظارت داشته باشند.

وی افزود: در این شوراها برخی از حلقه های مفقوده میان بخش های دولتی و خصوصی رد یابی و بررسی خواهد شد.

بقایی با اشاره به فعالیت های شرکت توسعه گردشگری ایران ، تاکید کرد: شرکت توسعه گردشگری ایران می تواند حتی در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان بازروی اجرایی سازمان نقش خود را ایفا کند. زیرا با شناسایی پتانسیل های مختلف قادر است سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف ترغیب و تشویق کرده و با همواره کردن مسیر سرمایه گذاری از آنان حمایت های لازم را به عمل آورد.

وی با اشاره به خانه ستارخان در تبریز افزود: این خانه یکی از شاخص ترین آثار فرهنگی - تاریخی کشور است ، به همین دلیل شرکت توسعه گردشگری ایران می تواند این خانه را در قالب یک پکیج برای بهره برداری و تبدیل به یک موزه به بخش خصوصی واگذار کند.

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر سفر در آرامش انسانها تاکید کرد: تنها نباید نگاهی صرفا اقتصادی به صنعت گردشگری داشت، چرا که در دنیا بسیاری از بیماریهای روحی وروانی انسانها از نبود آرامش در وجود انسان ها نشات گرفته است.