به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، غلامحسین نوذری در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و بزرگداشت هفته دفاع مقدس با یادآوری رشادت‌های رزمندگان در هشت سال جنگ، اظهار داشت: اگر تمام مجموعه‌های تولیدی، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، تاسیسات بهره‌برداری و انتقال و توزیع را به عنوان واحدهایی که همواره مورد حمله دشمن قرار می‌گرفت خط مقدم جبهه فرض کنیم، تمام خانواده بزرگ صنعت نفت در خط مقدم جبهه بودند و دیدیم که با تمام توان خود از این مجموعه دفاع کردند، به گونه‌ای که حتی یک روز هم صادرات نفت قطع نشد.

وی افزود: این افتخار بزرگی است برای خانواده صنعت نفت که نقش خود را هم در پیروزی انقلاب اسلامی با اعتصاب‌های کمرشکن علیه رژیم طاغوت و هم در زمان جنگ به عنوان خط مقدم و پشتیبانی کننده و تامین کننده درآمد کشور و هم بعد از جنگ به عنوان تامین کننده اصلی ارز کشور به خوبی ایفا کرده است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به جنگ نرم‌افزاری دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ سخت افزاری علیه ما به راه انداخته بودند که ما با تمام توانمان جنگیدیم و امروز هم با جنگ نرم افزاری و تبلیغاتی که دشمن علیه انقلاب آغاز کرده است روبه رو هستیم که به طور قطع کار نرم افزاری و مقابله با آن سخت‌تر است.

سرپرست وزارت نفت خطاب به رزمندگان، جانبازان و آزادگان مجموعه صنعت نفت توصیه کرد: در تنگناها و مشکلات قدردان یکدیگر باشید تا در کنار هم با یک باور، اعتقاد و اعتماد به نفس، مجموعه مشکلات و مسائل این کشور را حل کنیم.

نوذری ادامه داد: در گذر زمان که مشکلاتی در کار بروز می‌کند، به مصیبت‌های که بر سالار شهیدان امام حسین (ع) در روز عاشورا رفت، بیندیشیم تا بر آرامش و اعتماد به نفس و تلاش و همت ما تاثیر بگذارد.

سرپرست وزارت نفت گفت: ان شاءالله خداوند توفیق دهد در میدان جدیدی که علیه ما باز شده و در جنگ دشوار نرم‌افزاری پیروزی نصیب اسلام شود و ما با ایفای وظیفه و ماموریتی که داریم، در پیشگاه خداوند سربلند و سرافراز باشم.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت نیز در این مراسم گفت: عزیزان صنعت نفت در دوران هشت سال دفاع مقدس هیچ‌گاه خود را در موضع استضعاف ندیدند و با تلاش و کوشش بانه‌روزی از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کردند.