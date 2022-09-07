موانع احداث خط انتقال برق به شهرک صنعتی «سرخنکلاته» برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی عصر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی سرخنکلاته اظهارکرد: طبق قانون مصوبات ستاد رفع موانع تولید لازم الاجراست و ما قبلاً هم اعلام کردیم اگر دستگاه اجرایی و بانک‌ها از مصوبات رفع موانع تولید تمکین نکنند بر اساس قانون امکان تعقیب کیفری آنان وجود دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: انتظار ما این است که نه با ابزار قهری، بلکه با تعامل و هماهنگی که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان خواهند داشت، این مصوبات اجرایی شود.

وی تاکید کرد: زیبنده استان نیست که مصوبات ستاد رفع موانع تولید، روی زمین بماند و اجرایی نشود.

آسیابی گفت: این مصوبات برای تسهیل رونق تولید است و جایگاه قانونی دارد و ما در دادگستری از اجرای این مصوبات حمایت می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سرخنکلاته از ورود دستگاه قضایی برای اجرایی شدن زودتر خط انتقال برق به این شهرک خبر داد.

سیابی گفت: انتقال خط فشار قوی برق به این شهرک سال‌ها است به علت وجود معارض، نیمه کاره مانده که سبب نوسان برق، خسارت به تولیدکنندگان و مشکل در توسعه شهرک شده است.

وی ادامه داد: انتقال خط برق فشار قوی به این شهرک به طول حدود چهارکیلومتر قرار است با پشتیبانی قضایی و انتظامی انجام شود و از کشاورزان هم انتظار همکاری داریم.