ساماندهی گلزارهای شهدا در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پارسیان نژاد در نشست شورای ترویج و توسعه ایثار و شهادت، افزود: دستگاه‌های خدمات رسان و بخش‌های مختلف دستگاهی استان حمایت‌های لازم را برای مرمت و بازسازی گلزارهای شهدا، بهبود راه‌های دسترسی و تأمین خدمات در این گلزارها داشته باشند.

پارسیان نژاد تصریح کرد: همچنین بازسازی تمثال مطهر شهدا در استان و برگزاری یادواره‌های شهدا در مناطق مختلف مورد تاکید است.

پارسیان نژاد بر تحقق توجه به قوانین جذب نیرو تاکید کرد و گفت: رعایت سهمیه ایثارگری و جلوگیری از انحراف در قوانین با توجه به حمایت از جامعه ایثارگری ضروری است.

پارسیان نژاد با اشاره به آمار بیکاری در بین فرزندان شهدا و ایثارگران، گفت: دستگاه‌ها در جذب و آزمون‌های استخدامی با تکیه بر قوانین ایجاد شده حمایتی اقدام کنند.