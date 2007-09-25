احزاب خطوط قرمز را رعایت کنند / سپاه و بسیج حق دخالت در انتخابات را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی وی از شرایط انتخابات پیش رو و تهدیدات اخیر دشمنان گفت: احزاب در کشورما تنها با یکدیگر رقابت دارند و هیچ گاه به دنبال درگیری، جنگ و تخاصم با یکدیگر نیستد و بحث انتخابات نیز یکی از مباحث مهم پیش روی هر دولتی است.

وی افزود: باید گروه ها و احزاب سیاسی با توجه به مصالح و اهداف نظام و انقلاب ،‌ سیاست های خود را تبیین کنند.

حجت الاسلام سعیدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره نقش سپاه و بسیج در انتخابات مجلس هشتم، فلسفه وجودی سپاه را دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن دانست و اظهار داشت: بسیج و سپاه جزء ارکان انقلاب هستند که وظیفه حراست از مبانی سیاسی، ارزشی و دفاعی انقلاب اسلامی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه سپاه و بسیج به هیچ عنوان حق دخالت در انتخابات را ندارند، اظهار داشت: بحث دخالت در انتخابات مسئله ای است که قطعا سپاه و بسیج فعال و ویژه حق ورود در آن را ندارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: احزاب و گروه های سیاسی نیز نباید به خود اجازه ورود به قلمرو نیروهای مسلح را بدهند.

حجت الاسلام سعیدی نقش رای هر بسیجی ، سپاهی و خانوادهای آنها در انتخابات مجلس هشتم را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بر هیچ کس پوشیده نیست که در هر مرحله ای از انقلاب، سپاه و بسیج با قاطعیت وارد شده اند و لذا هم در حوزه دفاعی و هم در دفاع از حوزه سیاسی کشور، باید این دو فعال باشند.

وی شرکت هدفمند در انتخابات را نوعی نگهبانی سیاسی از انقلاب اسلامی ایران خواند و خاطر نشان کرد: افرادی که بر سر صندوق های رای حاضر می شوند باید رای هدفمندی را به نامزدهای متدین، انقلابی، مومن، ولایتمدار، ساده زیست و اصولگرا بدهند تا بقای انقلاب و نظام تضمین شود.

سعیدی سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام اشاره کرد و افزود: ایجاد نشاط، امید و روحیه با تکیه بر ارزشهایی که در سالهای اخیر به دست آورده ایم ، تنها با هدایت رهبر معظم انقلاب به مردم و مسئولان بوده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه عده ای دانسته یا ندانسته درصدد ایجاد همراهی با جنگ روانی دشمن و خالی کردن دل مردم هستند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود بر روی مسائل ارزشی و زیربنایی ملت ایران انگشت گذاشتند که این امر می تواند انسان را امیدوار کرده و در دل ملت ایجاد نشاط و روحیه کند.

وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام گفت: صحبت های ایشان هشداری به دشمن بود تا آنها بدانند که قدرت ایران برای مقابله با هر گونه تهدیدی با گذشته های دور قابل مقایسه نیست.

حجت الاسلام سعیدی اظهار داشت: امروز نقش ما در ابعاد مختلف در منطقه خاورمیانه تاثیر گذار است لذا عقبه هر گونه اقدامی علیه ایران آنقدر شدید خواهد بود که قطعا برای کشورهایی همچون آمریکا تحمل آن مشکل است.

وی تصریح کرد: هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب به دشمنان نظام اسلامی ایران آنقدر تاثیر گذار است که زمینه عقب نشینی و بازدارندگی از سوی آنها را کاملا فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیام سپاه و بسیج به تهدیدات اخیر استکبار جهانی از جمله آمریکا چیست؟ گفت: دشمن باید متوجه شده باشد که رهبری، رئیس جمهور و ملت ایران نسبت به انقلابشان کاملا پایبند هستند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند که سر سوزنی خدشه ای به آن وارد آید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دشمن ذره ای وارد قلمرو حکومتی ایران شود، آنچنان تودهنی خواهد خود که در تاریخ سابقه نداشته باشد.