مدیران نسبت به پاکسازی دستگاه اداری خود اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی چهارشنبه شب در بیست و پنجمین جشنواره شهیدرجایی که باحضورعبادی زاده نماینده محترم ولی فقیه در استان برگزار شد، کسب رتبه و جایگاه برتر استان را حاصل تلاش جمعی دانست و گفت: طبق فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) تقدیر از تلاش و زحمت مدیران رسم درستی است و فقط دایره مدیران دولتی را شامل نمی شود.

استاندار هرمزگان ضمن تشکر از دیدگاه مدبرانه، مدیریت پدرانه و حمایت معنوی حضرت آیت الله عبادی زاده نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس افزود: در نظام اسلامی همه سرباز مقام معظم رهبری هستیم و مرزبندی های موجود برای ساختارمندی و نظم بخشی است.

وی با اشاره به همکاری و همدلی یکپارچه تمام قوا، گروه های جهادی و مردم در زلزله سایه خوش اظهارداشت: همه خادم مردم هستیم و موفقیت های به دست آمده و کسب عنوان برتر استان هرمزگان در سطح کشور نتیجه همین یکصدایی و عملکرد جمعی است.

استاندار هرمزگان جهش ۲۵۰۰ درصدی پروژه ها و اعتبارات استان در هفته دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشانه توجه جدی دولت به هرمزگان برشمرد و ادامه داد: اراده رییس جمهور محترم برحمایت از توسعه استان قراردارد و طبق فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) تقدیر از مدیرانی که در این مسیر برای خدمت، توسعه و پیشرفت مردم اساس هرمزگان زحمت کشیده اند رسم خوبی است و باید مستمر باشد.

دوستی با تاکید بر مبارزه با فساد و رشوه بعنوان یکی از اصول اصلی نظام و دولت ابرازداشت: سال اول دولت در هرمزگان بر مزیت های نسبی نفت و معادن، رشد اقتصادی، ترانزیت، گمرکات، صادرات و شروع صنایع و پروژه های جدید تمرکز کردیم و امسال بر دو اصل مهم و اساسی تکریم ارباب رجوع و مبارزه با فساد و رشوه تمرکز داریم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با مدیران دستگاه های اجرایی که عملکرد ضعیفی داشته اند خداحافظی می کنیم و با مسئولانی که توانایی پاکسازی فساد سیستم خود را ندارند برخوردخواهیم کرد.

در پایان مراسم بیست و پنجمین جشنواره استانی شهید رجایی از عملکرد دستگاه ها و مدیران استانی براساس شاخص های عمومی و اختصاصی قدردانی شد.