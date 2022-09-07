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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۵۵

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۳٠ میلیارد تومان برای گلزار شهدا در کهگیلویه و بویراحمد مصوب شد

۳٠ میلیارد تومان برای گلزار شهدا در کهگیلویه و بویراحمد مصوب شد

یاسوج_ استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۰ میلیارد تومان با هدف بازسازی و ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا در استان مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمد زاده افزود: با هدف اتمام و تکمیل بازسازی قبور شهدا، مبلغ ۳٠ میلیارد تومان در اختیار بنیاد شهید استان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مشکلات ایثارگران و شهدا باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: با دستگاه‌هایی که قوانین سهمیه‌های ایثارگران را رعایت نکنند، برخورد خواهیم کرد.

استاندار با اشاره به اینکه همه ما مدیون خون شهدا و رشادت ایثارگرانیم، اظهار کرد: راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نسبت به بهسازی و آسفالت گلزارهای شهدا در استان اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مرمت و بهسازی تابلوهای شهدا در استان با تأمین اعتبار از طریق سازمان مدیریت انجام خواهد شد.

کد مطلب 5584557

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