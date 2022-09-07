توسعه گلزارهای شهدا در خراسان شمالی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی چهار شنبه شب در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مطالبات ایثارگران طی سال‌های گذشته انباشت شده که باید به این موارد پاسخ داده شود.

نماینده بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنیاد شهید باید نگاه ویژه ای به خراسان شمالی داشته باشد، گفت: اجرایی شدن قانون جامع ایثارگران ناقص مانده است.

وی افزود: باید برای حوزه درمان ایثارگران اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

وحیدی بیان داشت: توسعه گلزارهای شهدا در خراسان شمالی مغفول واقع شده و در این حوزه بسیار عقب هستیم.

وی بیان داشت: در برخی نقاط شهری و روستایی ساخت گلزار شهدا آغاز شده و اما سپس رها شده است که این امر نارضایتی‌هایی ایجاد می‌کند.