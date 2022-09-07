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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۳۳

نماینده بجنورد در مجلس:

قوانین حوزه ایثارگران عادلانه نیست/ لزوم اصلاح و حذف برخی قوانین

قوانین حوزه ایثارگران عادلانه نیست/ لزوم اصلاح و حذف برخی قوانین

بجنورد- نماینده بجنورد در مجلس برخی قوانین حوزه ایثارگران را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: برخی قوانین باید اصلاح و برخی نیز باید حذف شوند زیرا مشکلات بیشتری را برای این قشر ایجاد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر چهار شنبه شب در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات در حوزه ایثارگران زیاد است که باید از زبان خود ایثارگران شنیده شود.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین گام حفظ و تقویت روحیه ایثارگران است در حالی که فعالیت‌ها و تصمیمات کنونی در راستای تقویت روحیه این قشر نیست بلکه همواره مشکلاتی را ایجاد می‌کنیم.

وی برخی تصمیمات این حوزه را غیر عادلانه توصیف کرد و افزود: چرا باید فردی که بیش از ۶ ماه رزمندگی دارد از برخی مزایا بهره ببرد اما فردی که کمتر از ۶ ماه در جبهه حاضر بوده هیچ امتیازی نداشته باشد.

پاکمهر با تاکید بر لزوم اصلاح قانون ایثارگران، گفت: برخی قوانین باعث ایجاد بدبینی نسبت به ایثارگران شده و خود ایثارگران نیز از آن بهره نمی‌برند لذا این قوانین باید حذف شوند.

وی در انتها گفت: کمتر از ۵۰ درصد قانون ایثارگران به اجرا درآمده که این امر زیبنده کشور نیست.

کد مطلب 5584578

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    نظرات

    • محسن IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا نظرات فرزندان ایثارگر رامیخونید

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