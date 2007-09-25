افزایش سرانه فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر زهرا مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : دکتر احمدی نژاد شهردار وقت تهران در سه سال گذشته طی بازدیدی که از دانشگاه الزهرا (س) داشتند، بافت فرسوده دانشگاه توجه شان را جلب کرد. مهد کودک دانشگاه که ساختمانی بسیار قدیمی داشت و قناتی از زیر آن عبور می کرد نیز مورد بازدید وی قرار گرفته بود و دستور تخریب کامل و بازسازی مجدد ساختمان مهد کودک از محل اعتبارات شهرداری توسط وی صادر شده بود.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) ادامه داد : تعدادی سوله که از تصرفات راه آهن بوده است برای فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بسیار مناسب بود و با همکاری شهرداری تهران شرایطی فراهم شد که این سوله ها به دانشگاه الزهرا (س) سپرده شود.

دکتر مباشری افزود : سوله ها حدود 40 اتاق هستند که برای آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه، تعدادی کلاس درس و کارگاه های رشته هنر آماده شده اند که فضاسازی آنها صورت گرفته و آماده بهره برداری هستند. یکسری وسایل لازم خریداری شده اند اما به زودی تجهیزات دیگر برای آزمایشگاهها و کارگاهها و صندلی های کلاس های درس تهیه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران یک میلیارد تومان اعتبار برای پروژه هایی که افتتاح شد، هزینه کرده است. آماده سازی سوله ها و بازسازی مهد کودک دانشگاه نیز به طور کامل توسط شهرداری تامین اعتبار شده است.