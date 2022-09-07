فرزندان ایثارگران باید در حوزه تولید و اقتصاد وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد چهار شنبه شب در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نباید فکر کنیم فرزندان شهدا و ایثارگران صرفاً باید در مشاغل دولتی باشند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: فرزندان ایثارگران باید از طریق تشکیل شرکت‌هایی وارد فضای فعالیت اقتصادی شوند اما در این حوزه بنیاد شهید می‌بایست آورده اولیه آن‌ها را تأمین کند.

وی با تاکید بر اینکه ۸۰ مجوز بی نام در خراسان شمالی وجود دارد، افزود: می‌توان به سرمایه گذارانی در ازای جذب و به کارگیری فرزندان ایثارگران تسهیلاتی ارائه داد.

حسین نژاد بیان داشت: اعتماد کردن به فرزندان ایثارگران در حوزه‌های مدیریتی می‌تواند روند توسعه استان را تسریع کند.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: ۷۳ درصد منصوبان دولت سیزدهم در پست‌های مدیران کل استانداری و معاونان از فرزندان شهدا و جانبازان بوده اند.

وی تصریح کرد: ساخت گلزارهای شهدا و یادمان‌ها در توان استان است اما نیازمند کمک سازمان بنیاد شهید هستیم.