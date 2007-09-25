تولید پسته در نیشابور افزایش 19 در صدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دهباشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: سطح زیر کشت پسته هزار و 700 هکتار است که از این مقدار 625 هکتار آن را باغهای جوان و غیر بارور و 75 هکتار آن را باغهای بارور شامل می شود که پیش بینی می شود از این سطح سه هزار و 325 تن پسته تر برداشت شود.

وی افزود: میزان تولید نسبت به سال گذشته 19 درصد افزایش خواهد داشت برداشت محصول پسته را بدون را بدون تاخیر انجام دهند و بلافاصله برای فرآوری به محل کارخانه فرآوری پسته حمل نموده و از انبار کردن پسته تازه خودداری کنند.

دهباشیان عنوان کرد: اولین کارخانه فرآوری در شهرستان نیشابور با سرمایه گذاری دو میلیارد و 380 میلیون ریال در مساحتی حدود پنج هزار مترمربع با ظرفیت تولید 610 تن پسته خام در یک شیفت کاری راه اندازی شد.