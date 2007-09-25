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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۳

تولید پسته در نیشابور افزایش 19 در صدی دارد

تولید پسته در نیشابور افزایش 19 در صدی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: تولید پسته در نیشابور نسبت به سال گذشته افزایش 19 در صدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دهباشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: سطح زیر کشت پسته هزار و 700 هکتار است که از این مقدار 625 هکتار آن را باغهای جوان و غیر بارور و 75 هکتار آن را باغهای بارور شامل می شود که پیش بینی می شود از این سطح سه هزار و 325 تن پسته تر برداشت شود.

 

وی افزود: میزان تولید نسبت به سال گذشته 19 درصد افزایش خواهد داشت برداشت محصول پسته را بدون را بدون تاخیر انجام دهند و بلافاصله برای فرآوری به محل کارخانه فرآوری پسته حمل نموده و از انبار کردن پسته تازه خودداری کنند.

 

دهباشیان عنوان کرد: اولین کارخانه فرآوری در شهرستان نیشابور با سرمایه گذاری دو میلیارد و 380 میلیون ریال در مساحتی حدود پنج هزار مترمربع  با ظرفیت تولید 610 تن پسته خام در یک شیفت کاری راه اندازی شد.

کد مطلب 558459

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