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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۲۰

رئيس فدراسيون كشتي از كشتي گير مصدوم عيادت كرد

محمد رضا طالقاني از كشتي گير مصدوم جنوب شهري تهران عيادت كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر"  رييس فدراسيون كشتي به همراه احمد دباغ از پيشكسوتان و كارشناسان كشتي با حضور درمنزل ميثم قدرت نژاد ، كشتي گير نوجواني كه براثر يك سانحه رانندگي دچار ضايعه نخايي شده است از وي عيادت كرده و به دلجويي از اين كشتي گير پرداختند.
قدرت نژاد كشتي گير نوجواني كه  درمحله شاد آباد زندگي مي كند عنوان قهرماني آموزشگاههاي كشوررا داراست و براي حضور درمسابقات قهرماني كشور دعوت شده بود كه دچار سانحه رانندگي شد.
طالقاني و دباغ ضمن كمك به خانواده  قدرت نژاد قول داده اند براي ميثم كه در رشته كاميپوتر تحصيل مي كرده يك دستگاه كاميپوتر  خريداري و هفته آينده به او اهداء كنند.
اين كشتي گير نوجوان و قهرمان مسابقات آموزشگاههاي كشور به دليل ضايعه نخاعي توان حركت بر روي پاهاي خود را ندارد.

کد مطلب 55846

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