رئيس فدراسيون كشتي از كشتي گير مصدوم عيادت كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" رييس فدراسيون كشتي به همراه احمد دباغ از پيشكسوتان و كارشناسان كشتي با حضور درمنزل ميثم قدرت نژاد ، كشتي گير نوجواني كه براثر يك سانحه رانندگي دچار ضايعه نخايي شده است از وي عيادت كرده و به دلجويي از اين كشتي گير پرداختند.

قدرت نژاد كشتي گير نوجواني كه درمحله شاد آباد زندگي مي كند عنوان قهرماني آموزشگاههاي كشوررا داراست و براي حضور درمسابقات قهرماني كشور دعوت شده بود كه دچار سانحه رانندگي شد.

طالقاني و دباغ ضمن كمك به خانواده قدرت نژاد قول داده اند براي ميثم كه در رشته كاميپوتر تحصيل مي كرده يك دستگاه كاميپوتر خريداري و هفته آينده به او اهداء كنند.

اين كشتي گير نوجوان و قهرمان مسابقات آموزشگاههاي كشور به دليل ضايعه نخاعي توان حركت بر روي پاهاي خود را ندارد.