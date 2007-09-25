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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

قالیباف در دانشگاه الزهرا :

شهرداری لحظه‌ای از توجه به مراکز علمی غافل نیست

شهرداری لحظه‌ای از توجه به مراکز علمی غافل نیست

شهردار تهران گفت : هرچند توجه به مدارس، مراکز علمی و دانشگاه‌ها جزء وظایف ذاتی شهرداری نیست اما شهرداری تهران لحظه ای از توجه به این مراکز غافل نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران صبح امروز در مراسم احداث و بازسازی ساختمان ها و محوطه دانشگاه الزهرا (س) با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رشد علم امروز در کشور را در شاخه های مختلف مدیون دفاع مقدس دانست و گفت : امیدوارم امروز با علم نافع و عمل صالح سربلندی خود را تضمین کنیم که اگر در این زمینه فقیر باشیم دارای فقر وجودی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه محور رشد و تعالی در فرهنگ ایرانی، اسلامی کانون خانواده است و بدون شک محور خانواده را بانوان تشکیل می دهند، سه ماموریت را برای شهرداری برشمرد و گفت : شهرداری نهادی اجتماعی است که در ماموریت سه گانه آن بانوان نقش اساسی دارد.

قالیباف اضافه کرد : کشور ما معمولا میان تغییر و تدبیر در چالش است. آمارها نشان می دهد بانوان امروز گوی سبقت را از مردان ربوده اند و این تغییر خجسته ای در کشور ماست که برای آن باید تدبیر کرد و بستر حضور آنان را در زمینه های مختلف اجتماعی با تدبیر به موقع باید فراهم کرد.

شهردار تهران افزود : شهرداری تهران تلاش می کند پایان سال جمع بندی دو ساله از عملکرد مثبت شهری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را ارایه کند.

کد مطلب 558460

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