به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران صبح امروز در مراسم احداث و بازسازی ساختمان ها و محوطه دانشگاه الزهرا (س) با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رشد علم امروز در کشور را در شاخه های مختلف مدیون دفاع مقدس دانست و گفت : امیدوارم امروز با علم نافع و عمل صالح سربلندی خود را تضمین کنیم که اگر در این زمینه فقیر باشیم دارای فقر وجودی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه محور رشد و تعالی در فرهنگ ایرانی، اسلامی کانون خانواده است و بدون شک محور خانواده را بانوان تشکیل می دهند، سه ماموریت را برای شهرداری برشمرد و گفت : شهرداری نهادی اجتماعی است که در ماموریت سه گانه آن بانوان نقش اساسی دارد.

قالیباف اضافه کرد : کشور ما معمولا میان تغییر و تدبیر در چالش است. آمارها نشان می دهد بانوان امروز گوی سبقت را از مردان ربوده اند و این تغییر خجسته ای در کشور ماست که برای آن باید تدبیر کرد و بستر حضور آنان را در زمینه های مختلف اجتماعی با تدبیر به موقع باید فراهم کرد.

شهردار تهران افزود : شهرداری تهران تلاش می کند پایان سال جمع بندی دو ساله از عملکرد مثبت شهری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را ارایه کند.