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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴

شهردار تبریز خبرداد؛

کلنگ‌زنی دومین پروژه قرارگاه مسکن شهرداری تبریز

کلنگ‌زنی دومین پروژه قرارگاه مسکن شهرداری تبریز

تبریز- شهردار تبریز از کلنگ‌زنی دومین پروژه قرارگاه مسکن شهرداری تبریز در منطقه ۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تبریز در آئین کلنگ زنی پروژه قرارگاه مسکن شهرداری این کلانشهر گفت: در راستای ایجاد قرارگاه مسکن در مناطق دهگانه تبریز مسکن ارزان قیمت احداث می‌شود که برای پروژه منطقه ۴ به مساحت ۱۱۵۰ متر در دو بلوک پروانه صادر شده است.

یعقوب هوشیار در این خصوص گفت: ۵۰ واحد مسکونی در منطقه ۴ احداث و به شهروندان تحویل داده خواهد شد.

هوشیار افزود: مجریان اصلی قرارگاه مسکن شهرداری تبریز سازمان عمران و توسعه و شرکت‌های تابعه شهرداری است.

وی اظهار کرد: طرح قرارگاه مسکن در ۹ منطقه شهرداری اجرا خواهد شد. این پروژه در عرض یک سال باید افتتاح و به قشر کم‌درآمد شهر تحویل داده شود.

کد مطلب 5584603

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