مراکز خدماتی آذربایجان شرقی زیر ذره بین نظارتی اربعین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و آغاز حرکت زائران استان به سمت مرزهای کشور برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های نظارتی در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به انجام گشت مشترک به منظور بازرسی از دفاتر، آژانس‌ها و مراکز فروش بلیت هواپیما، اتوبوس و پایانه‌های مسافربری و همچنین مراکز ارائه خدمات بین‌راهی و فروش مواد غذایی و رستوران‌های غذاخوری در مسیر تردد زائران، نظارت لازم را آغاز کرده‌اند.

پرنیان اعلام کرد: این طرح با هدف استفاده از تمام ظرفیت‌های سازمانی برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به زائران عتبات عالیات از ۱۳ تا ۲۷ شهریور به صورت گشت مشترک با تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیریت سازمان پایانه مسافربری تبریز انجام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: در بازرسی‌های انجام شده در حوزه کالا و خدمات، در صورت مشاهده تخلفات گران‌فروشی و کم‌فروشی در موارد مورد نیاز زائران، ضمن تشکیل پرونده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد قانونی لازم اعمال می‌شود.