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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۴۰

محموله پارچه قاچاق در مراغه توقیف شد

محموله پارچه قاچاق در مراغه توقیف شد

مراغه- جانشین انتظامی شهرستان مراغه از کشف محموله پارچه خارجی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتحی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران مبارزه با کالای قاچاق حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از کامیون توقیف شده ۱۳۰ طاقه انواع پارچه خارجی قاچاق که برابر اعلام کارشناسان ارزش آن ۳ میلیارد ریال بر آورد شده است را کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان خواست درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5584620

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