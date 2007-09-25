پرتال مرکزی دولت الکترونیک در خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مجید عبدالملکی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در محل استانداری خراسان رضوی برگزارشد به تشریح عملکرد و چشم اندازهای معاونت متبوع خود پرداخت.

وی ایجاد پرتال مرکزی دولت را در راستای شعار عدالت اجتماعی دولت دانست و اظهار داشت: تشکیل پرتال در خراسان رضوی به دلیل مزیت های صنتعی و برتری نیروی کار درزمینه IT نسبت به دیگر استانهاست.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه 13/1 درصد از کل درآمدهای کشور مربوط به تولید و فروش نرم افزار و سخت افزار است، عنوان کرد: چرا باید سهم کشور ما از این صنعت تنها 1 درصد درآمدها باشد ؟

وی افزود: کریدور اطلاعات شرق کشور را تا دو سال آینده با مشارکت بخش خصوصی و تاسیس یک شهرک صنعتی مرتبط در خراسان رضوی ایجاد خواهیم کرد.

عبدالملکی ادامه داد: انجام این پروژه 60 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که توسط بخش خصوصی تامین می شود و دولت زیر ساخت های آن را آماده خواهد کرد.

وی از اعلام آمادگی شرکت MCC مالزی برای انتقال تکنولوژی به کشور خبر داد و گفت: به علت ارزان بودن نیروی کار در ایران کشورهای خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در کشور ما هستند .

عبدالملکی همچنین از راه اندازی سیستم PAPER LESS تا یک سال و نیم دیگر دراستان خبر داد و یادآور شد: با راه اندازی این سیستم از ارسال اطلاعات به صورت مکتوب خودداری می شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به چالش توسعه منابع انسانی درگذشته اشاره کرد و متذکر شد: در گذشته توسعه منابع انسانی محدود به ادارات دولتی می شد و برنامه ای برای بخش خصوصی وجود نداشت.

وی افزود: اما اکنون اساس کار ما بخش خصوصی است و باید زنجیره ای بین آموزش ، پژوهش، بخش خصوصی، صنعت و NGO ها تشکیل شود.

عبدالملکی ادامه داد: تدابیری اندیشیده ام که دانشگاه های هر شهرستان با توجه به ظرفیت ها و نیازهای آن به تربیت نیروهای کارآمد مبادرت نمایند.