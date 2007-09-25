دانشگاه های تمدن ساز توسط دانشجویان خلاق بارور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم علیزاده افروزی صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران با بیان رسالت دانشجویان در این برهه حستس از کشورمان افزود: اکنون زمان آن فرارسیده تا با بکارگیری فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام ویژه در تحقیق و پژوهش هایمان را در این راستا قرار دهیم.

وی دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای و فعالیت های علمی دانشکده های شبیه سازی، خودکفائی در ساخت انواع تجهیزات و ادوات نظامی را گوشه ای از تلاش و مجاهدت علمی اندیشمندان جوان ایرانی برشمرد و تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با خون جوانانی به ثمر نشست که جانفشانی ها و رشادت هائی داشتند.

رئیس دانشگاه مازندران از دانشجویان خواست تا مطابق فرامین مقام معظم رهبری با استفاده از سه قوه عقل، ایمان وعزم اقتدار کشورمان را به نمایش گذارند و در برابر تهدیدهای قدرتمندان جهان توان علمی و اجرائی خود را اداره کشور و تاثیر گذاری بر جهان ثابت نمایند.

وی ضمن بیان تدوین برنامه های بلند و میان مدت دانشگاه، اهتمام حدی برای تحقق دولت الکترونیک، استاندارد سازی کلیه فعالیت های اداری، آموزشی، پژوهشی و عمرانی، توسعه و تعمیق ارتباطات بین سازمانی، برنامه ریزی استراتژیک جهت ترسیم نقشه جامع علمی کشور، تدوین سند آموزش عالی و زمینه سازی برای جنبش نرم افزاری، حمایت از فعالیت های قانونمند تشکل های سیاسی دانشجوئی را از جمله برخی موارد پیش بینی شده این مدیریت در سال تحصیلی جدید عنوان کرد.