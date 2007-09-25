به گزارش خبرنگار مهر، در چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز در صحن علنی برگزار شد، با توجه به گستردگی تدارکات و فعالیت های مرتبط با تشکیل انجمن های شورایاری در 371 محله تهران و نیز لزوم حمایت مجموعه نهادهای دولتی و عمومی مقرر شد که در راستای تحقق بندهای پنجم و هفتم از مفاد ماده 71 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، با تصویب اعضای شورا از این پس اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری برای مدت 4 سال انتخاب شوند.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این خصوص گفت: شورایاریها مهمترین مسئله ای است که باید پیرامون آن تمرین کرد و با توجه به نقش آن در برنامه ریزی مدیریت شهری و رسیدن به اهداف آن، طول دوره آن باید در 2 سال به 4 سال افزایش پیدا کند.

احمد مسجد جامعی ضمن دفاع از این طرح خاطر نشان کرد: شورایاریها از نظر من تکمیل کننده وظایف شوراها هستند و شورای عالی استانها می تواند در مورد محدودیت های اخیری که با توجه به اصلاح قانون شوراها در مجلس برای شورایاریها ایجاد شده است نقش موثری داشته باشد.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورا نیز افزود: این طرح ایراد حقوقی دارد و اگر بخواهیم در دوره فعلی آن را اعمال کنیم صحیح نیست ، زیرا مردم این افراد را برای دوره دو ساله انتخاب کرده اند.

حبیب کاشانی هم در این خصوص گفت: قطعا فرمانداری تهران به این طرح ایراد حقوقی می گیرد پس بهتر است هم اکنون کاری انجام شود تا خلافی صورت نگیرد.

رسول خادم نیز در ادامه گفت: نمایندگان مجلس و دولت نیز در مورد غفلت صورت گرفته درباره شورایاریها ابراز ناراحتی کرده اند و پیشنهاد می کنم دوره فعلی شورایاریها تا برگزاری انتخاب دوره بعد ادامه پیدا کند و دوره بعد 4 ساله شود.

خسرو دانشجو یاد آور شد: پیشنهاد می کنم که از پتانسل شورایاری ها برای برگزاری انتخابات دوره بعد در زمان مقرر استفاده شود.

دکتر معصومه ابتکار نیز افزود: رئیس مجلس در مراسم افطاری که با اعضای شورای شهر برگزار شده بود قول داده اند که در طرح دو فوریتی به این موضوع رسیدگی و مشکلات را حل کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در بین اعضای شورایاری ها بی اعتمادی وجود دارد و مجلس باید این مسئله را جبران کند و هر آنچه در جلسه امروز شورایاری ها تصمیم گیری شود در ایجاد فضای اعتماد بسیار موثر است.