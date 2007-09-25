دعوت از هنرپیشگان معروف دنیا و 250 سفیر و دیپلمات در هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شریف ملک زاده در نشستی که صبح امروز به مناسبت روز جهانی جهانگردی برگزار شد ، افزود: برای اولین بار در کشور، از روز 5 مهرماه ( روز جهانی جهانگردی ) تا 11 مهرماه ، هفته گردشگری نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: براساس رایزنیهای انجام شده ، در این هفته تمامی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی سراسر کشور، اتوبوسها و مینی بوسهایی برای اعزام مردم به موزه ها و کاخ موزه ها و جاذبه های گردشگری قرار داده اند همچنین در 30 سازمان گردشگری استانها نیز اتوبوسهایی بدین منظور قرار گرفته اند.

وی گفت: استفاده از این اتوبوسها برای بازدید بصورت رایگان انجام خواهد شد .

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد : دعوت از نخبگان و دانشمندان کشورهای دیگر و همچنین هنرپیشه های معروف دنیا (حضور یانگوم (بازیگر سریال جواهری در قصر) و آمیتا پاچان هنرپیشه معروف هندی )یکی از برنامه هایی است که به منظور معرفی ایران و بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی در هفته گردشگری انجام می شود.

ملک زاده افزود: همچنین در هفته گردشگری از 250 سفیر و دیپلمات کشورهای خارجی همراه با خانواده‌های آنان برای بازدید و حضور در ایران دعوت خواهد شد .

وی گفت: برگزاری جشنواره گردشگری و دوچرخه‌ سواری، برگزاری میزگردهای کارشناسی با موضوع استاندارد سازی با همکاری موسسه‌ استاندارد صنعتی و تحقیقات ایران از دیگر برنامه های این هفته است .

ملک زاده اظهار داشت: همچنین در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، فارس و کرمان به مناسبت هفته‌ جهانی جهانگردی، تخفیف اقامتی و پذیرایی 40 تا 50 درصد به گردشگران داده می ‌شود.

وی گفت: چند هزار پوستر و اقلام تبلیغاتی نیز روز جهانی جهانگردی برای توزیع به استان‌های مختلف فرستاده شده است .

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به فعالیتهای این معاونت اشاره کرد و گفت: برگزاری تورهای آشنا سازی ، راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی در 10 کشور از جمله برنامه هایی است که در سال جاری به منظور رونق گردشگری اجرایی می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزیهای لازم برای ترانزیت حجاج کشورهای مالزی، اندونزی و سنگاپور در دستور کار قرار گرفته و در این رابطه با 28 آژانس تفاهم نامه نیز امضا شده است. طی دو سال گذشته بیش از 4 هزار و 456 میلیارد ریال یارانه و وام را در اختیار بخشهای مختلف گردشگری و تاسیسات ذیربط آن قرار داده ایم و همچنین 48 هزار تخت نیز به تختهای اقامتی کشور افزوده شده است.