نویسنده زندگینامه بزرگان ادبیات درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف انگلیس، این رمان نویس در طول 82 سال زندگی خود علاوه بر نوشتن رمان و سرودن شعر دست به نوشتن زندگینامه رمان نویسان بزرگی مانند آنتوان چخوف، دی اچ لارنس و... زد.

فیلیپ کالو در سال 1924 در انگلیس به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در رشته مهندسی به پایان برد و به نوشتن رمان، داستان کوتاه و سرودن شعر روی آورد. نوشته های او از همان ابتدا مورد توجه منتقدین بزرگ قرار گرفت. کالو اولین رمان خود را با نام "مردی از هوسانا نوشت" که با استقبال منتقدان همراه شد. این کتاب هرگز تجدیدچاپ نشد. رمان بعدی او "مردم عادی" نام داشت. وی سپس "گرو برای زمین"، "بال افلیج" و... را نوشت که بیشتر آثارش با استقبال خوب خوانندگان همراه شد.

از آثار ماندگار و برجسته او می توان به خلق زندگینامه نویسندگان و هنرمندان بزرگ مانند آنتوان چخوف، ون کوگ، دی اچ لارنس و... اشاره کرد.