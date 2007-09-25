جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی در سه زبان در گیلان بر گزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید پورعیسی ظهر امروز درحاشیه جلسه هماهنگی دبیران جشنواره ها ی فر هنگی وهنری امام رضا (ع) در مشهد در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد زمینه مناسب و ترغیب اهل قلم، دانشمندان و پژوهشگران به خلق ادبیات مذهبی، ارائه مقالات و آثار هنری در منقبت ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، استمرار، تداوم انگیزه و ارتباط معنوی و قدسی در بین عاشقان اهل بیت، تداوم و زنده نگهداشتن فرهنگ ولایت در جامعه، است.

وی اظهار داشت: شناسایی و انتخاب افراد هنرمند فرهیخته و پژوهشگران و حمایت مادی و معنوی از آنان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهت گرایش روز افزون جوانان به ICT و استفاده از سایت های اطلاع رسانی و فرهنگی در جهت شعایر دینی با رویکردی فرهنگی و هنری عنوان کرد.

وی با بیان این که این جشنواره در سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی برگزار می شود، افزود: قطعه ادبی - شعر رضوی - نامه به امام رضا(ع)، پرداختن به ابعاد معنوی شخصیت تابناک حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)، عکسهای شخصی از زیارت آستان مقدس حضرت رضا (ع)، تاثیر وجود مبارک آن حضرت بر زندگی ایرانیان و جهان اسلام، آثار توسل به امام رضا (ع) و خاطرات استجابت توسل به آن امام همام و طراحی زیباترین وبلاگ مرتبط با موضوعهای یاد شده به همراه عکس - نماهنگ موضوعات و محورهای جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی با موضوع سیره رضوی را تشکیل می دهند.

دبیر جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی درباره جوایز جشنواره اظهار داشت: به سه نفر اول بخش داخلی کمک هزینه سفر حج هر یک به مبلغ پنج میلیون ریال تعلق خواهد گرفت و نفرات چهارم و پنجم کمک هزینه سفر به آستان قدس رضوی هر یک به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال دریافت خواهند کرد و در بخش خارجی نیز به سه نفر هر یک به مبلغ هزار دلار اهدا می شود.

وی مهلت ثبت نام و ارسال آثار را حداکثر تا تاریخ یکم آبان ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: مراسم تجلیل از برگزیدگان 21 آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار می شود و مراسم اختتامیه نیز در مشهد مقدس و شب ولادت امام رضا (ع) خواهد بود.

پورعیسی ادامه داد: علاقمندان به منظور شرکت در جشنواره می توانند به آدرس اینترنتی WWW.Guilanblogtest.IR مراجعه نمایند.