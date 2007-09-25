پایداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "بنا به دلایلی با شبکه چهار سیما به توافق نرسیدیم و من تهیهکنندگی این مجموعه را واگذار کردم و هم اکنون نمیدانم تهیهکنندگی این برنامه را به دست چه کسی سپردند. سال گذشته در برنامه سینمای صامت 60 فیلم پخش کردیم که با اقبال رو به رو شد، اما شرایط سازمان برای تهیهکنندگی مجموعه "سینما و اقتباس" مساعد نبود."
وی در پاسخ به اینکه آیا فیلمهای این برنامه هم انتخاب شده بود یا نه، گفت: "بله 100 فیلم را انتخاب کرده بودیم. البته این مجموعه زمان مدیریت علی اصغر دارایی در گروه ادب و هنر شبکه چهار قرار بود ساخته شود، ولی در دوره رحمان سیفی آزاد مدیر فعلی گروه ادب و هنر شبکه چهار تعطیل شد. البته ما فیلمها را به این دو نفر نشان داده بودیم، اما در نهایت به توافق نرسیدیم."
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