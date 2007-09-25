خیرین و نیکوکاران برای کمک به ایتام سادات گرد هم آمدند

مدیر عامل موسسه عترت فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر به نشست خیرین و نیکوکاران به جهت کمک به ایتام سادات اشاره کرد و گفت : در این مراسم 200 تن از خیرین حضور داشتند و کمک های بسیاری در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند جمع آوری شد .

زهرا سادات نیری ، تامین هزینه های تحصیلی، تهیه سبد کالاهای اساسی ، تهیه جهیزیه و مسکن را از جمله خدمات این موسسه به ایتام سادات عنوان کرد و افزود : موسسه عترت فاطمی ، دختران را تا زمان ازدواج و پسران را تا سن 18 سالگی تحت پوشش قرار می دهد.

وی تصریح کرد : 3 هزار خیر و نیکوکار با موسسه همکاری می کنند و در حدود 5 هزار نفر تحت پوشش این موسسه هستند .

نیری اظهار داشت : تمامی کودکان و نوجوانان تحت پوشش موسسه عترت فاطمی تحت سرپرستی مادر و یا قیم خود بوده و اغلب آنان به شدت در تامین مایحتاج زندگی با مشکل مواجه هستند.

مدیر عامل موسسه عترت فاطمی خاطر نشان کرد : کمک خیرینی که از سال 79 و از زمان تاسیس موسسه با ما همکاری داشته اند ، در حل بسیاری از مشکلات اقشار نیازمند بسیار تاثیر گذار بوده است.