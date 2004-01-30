بم در نمايشگاه بين المللي فيتوراسپانيا به نمايش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي فيتور كه تا دوازدهم بهمن در شهر مادريد اسپانيا ادامه دارد 15 استان كشور و 8 بخش خصوصي فعال در گردشگري با برپايي غرفه نمايش فرشهاي برگزيده ايراني ، صنايع دستي ، معرفي دفاتر خدمات مسافرتي فعاليت خود را آغاز كردند.

بنابراين گزارش ساخت" ارگ بم و نمايش عكسهاي قبل و بعد از زلزله بم توجه بسياري از بازديد گنندگان را به خود اختصاص داد بازديد كنندگان اين غرفه ضمن تحسين زيبايي ارگ بم قبل از زلزله ابراز تاسف وهمدردي خود را از رخداد زلزله بم اعلام داشتند.

برپايه گزارش مذكور از ديگر بخشهاي مهم نمايشگاه بين المللي فيتور اجراي موسيقي مقامي و رقص فولكوريك "لزگي" است كه توسط گروه موسيقي سازمان ايرانگردي و جهانگردي آذربايجان شرقي در نوبتهاي مختلف در طول برپايي اين نمايشگاه اجرا مي گردد حركات چابك و سريع اين گروه توجه بسياري از بازديد كنندگان اسپانيايي و ساير ملل را به خود جلب كرده است.

گفتني است در حاشيه برپايي نمايشگاه فيتور عبدخدايي رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي با مقامات گردشگري اسپانيا ديدارو گفتگو نمود.