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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

هفته پنجم رقابت های لالیگا امشب آغاز می شود / حضور رونالدینیو در ابهام

هفته پنجم رقابت های لالیگا امشب آغاز می شود / حضور رونالدینیو در ابهام

هفته پنجم رقابت های لالیگا امشب با برگزاری دیدار تیم های سویا و اسپانیول آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم رقابت های لالیگا در حالی از امشب آغاز می شود که اصلی ترین موضوع ، بازی کردن یا نکردن رونالدینیو است که عنوان شده به علت مصدومیت نمی تواند بارسا را همراهی کند اما گویا خوشگذرانی باعث نیمکت نشینی وی شده است.

برنامه کامل رقابت های هفته پنجم به این شرح است:

سه شنبه 3/7/86:
سویا - اسپانیول

چهارشنبه  4/7/86:
* دپورتیوو لاکرونا - رکرتیوو هوئلوا
* مایورکا - وایادولید
* اوساسونا - لوانته
* راسینگ سانتاندر - ویارئال
* رئال مورسیا - آلمریا
* والنسیا - ختافه
* آتلتیک بیلبائو - آتلتیکو مادرید
* بارسلونا - زاراگوزا

پنج شنبه 5/7/86:
رئال مادرید - رئال بتیس

کد مطلب 558490

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