بیش از دو هزار زندانی از طریق مراکز آموزش از راه دور تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه آموزش از راه دور کشور اعلام کرد، تعداد 2927 نفر زندانی در سن تحصیل در زندانهای 22 استان کشور از طریق موسسه آموزش از راه دور و معاونت سلامت، اصلاح و تربیت و اداره کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها تحت پوشش قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش ، آموزش های موسسه آموزش از راه دور به صورت نیمه حضوری بوده و به سه روش کتاب محور ، دیداری ، شنیداری و آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه می شود. در مناطق محروم از روش های کتاب محوری و ارائه کتابهای خود آموزش و نیز ارائه فیلم های آموزشی و در مناطق شهری و مراکز خارج از کشور به صورت الکترونیکی و تحت وب ارائه می شود.

در حال حاضر موسسه آموزش از راه دور امکان ادامه تحصیل برای تمام نقاط کشور را از طریق آموزش از راه دور در مقاطع راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی و کار دانش فراهم نموده و حتی در دورترین نقاط کشور که امکان برگزاری کلاس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان ، نمی باشد موسسه با برگزاری کلاس های اقماری و راه اندازی خانه های آموزش ، برای فرزندان این مرز و بوم فرصت تحصیلی ایجاد نموده است.

شایان ذکر است ، تعداد 201447 نفر از دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سال جاری تحت پوشش موسسه آموزش از راه دور قرار گرفته اند که 80963 نفر از آنان لازم التعلیم و 120484 نفر از آنان بزرگسال هستند که 99132 نفر از دانش آموزان شهری و 102315 نفر دانش آموزان روستایی هستند.