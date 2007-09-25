تلفن همراه جدیدی برای مشاهده با کیفیت برنامه های تلویزیون عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه جدید که U960 نام دارد، از فناوری HSDPA حمایت می کند. این حمایت امکان بارگذاری اطلاعات را با سرعت 6/3 مگابایت بر ثانیه فراهم می کند.

این ابزار درحقیقت یک تلویزیون - تلفن همراه است که به کاربر این امکان را می دهد به اینترنت با سرعتی برابر با سرعت اتصلال ADSL خانگی متصل شود.

همچنین کاربر می تواند با استفاده از فناوری HSDPA وارد دنیای "تلویزیون دیجیتال موبایل" شود. از طریق سیگنال DVB-H این تلویزیون- تلفن همراه جدید امکان تماشای برنامه های تلویزیونی را با کیفیت بالاتر از تلویزیون های خانگی برای کاربر فراهم می کند.

فناوری DVB-H برپایه فرستنده های دیجیتالی است که سیگنال های متفاوت از سیگنال های سنتی UMTS را برای مشاهده مستقیم تلویزیون دیجیتالی موبایل روی تلفن همراه مورد استفاده قرار می دهند.

براساس گزارش Telecom Paper، این تلفن همراه از بسته سرویس های سری ایکس که امکان اتصال موبایل به اینترنت را از طریق پهنای باند فراهم می کنند، حمایت می کند.

U960 مجهز به یک صفحه نمایشگر 2/2 اینچی ال سی دی QVGA 320 در 240 پیکسل با 262 هزار رنگ است.

ابعاد این تلفن همراه 1039 در 4/52 در 7/19 میلیمتر و وزن آن 123 گرم است.

این ابزار دارای دو دوربین یکپارچه است. دوربین پشتی برای گرفتن عکس و فیلم وضوح تصویر دو مگا پیکسل و زوم دو برابر دارد. دوربین جلویی یک دوربین "وی جی ای" برای برقراری تماس های تصویری است.

حافظه داخلی این تلفن همراه 45 مگابایت است که قابلیت ارتقا با کارت حافظه میکرو اس دی را دارد.باتری این مدل هزار مینی آمپر است .