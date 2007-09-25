حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران علت استعفای استاندار خراسان شمالی را مشکلات شخصی و خانوادگی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل وی قبل از معارفه خود به عنوان معاون استاندار خراسان رضوی از سمت استانداری خود استعفا داد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور در انتخاب استانداران و فرمانداران گرایشات سیاسی آنها را لحاظ نمی کند، گفت: برای ما ملاک توانمندی و همراهی افراد با شعارهای دولت است بنابراین بحث های سیاسی و حزبی درانتخاب افراد در پست های مختلف مطرح نیست.

معاون حقوقی و پارلمانی کشور در مورد بحث پیشنهادی دولت در مورد کاهش سن رای دهندگان از 18 به 15 سال گفت: ما پیش از این لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کردیم که نمایندگان به آن رای ندادند به همین دلیل لایحه یک فوریتی را در آینده نزدیک ارائه خواهیم کرد تا سن رای دهندگان از 18 سال به 15 سال کاهش یابد.

موسی پور ضمن ابراز امیدواری این لایحه دولت درمجلس رای آورد ، گفت: ما معقتدیم کاهش سن رای دهندگان در شور سیاسی کشور تاثیر گذار است و این امر باعث افزایش مشارکت سیاسی جوانان می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درمورد بسته شدن مرز چزابه پرسید و گفت: این مرز به خاطر اینکه دولت عراق قصد دارد در اطراف این مرز پایانه بسازد ، بسته شده است.