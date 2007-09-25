مهرماه با "فیلم" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره مهر ماهنامه "فیلم" در صفحه "خشت و آینه" یادداشت هایی از نویسندگان را منعکس کرده است. صفحه "رویدادها" اختصاص یافته به تازه های تولید، افتتاح مجموعه سینمایی رازی، تبلیغات ماهواره ای، اجلاس فیلمسازان مسلمان فیلم کوتاه، گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت سینمای ایران، بزرگداشت ابراهیم فروزش، اختیارات و عملکردهای شورای صنفی نمایش، گفتگو با پروین سلیمانی و محمدرضا اصلانی و ...

گزارش یازدهمین جشن سینمای ایران در سه پرده و درگذشت یک استاد قلم در ادامه آمده است. صفحه "در تلویزیون" نگاهی دارد به مجموعه های "راه بی پایان" همایون اسعدیان، "جواهری در قصر"، مستند "راز" و مطلبی درباره تولید فیلم های تلویزیونی. "صدای آشنا" می پردازد به تازه های دوبله، گفتگو با اکبر منانی درباره سال هال فعالیتش، نقد دوبله فیلم "آسمان در برلین" و آموزش دوبله در دانشگاه. یادداشت های یک فیلمنامه نویس هم به فرهاد توحیدی اختصاص یافته است.

صفحات "سینمای جهان" در نمای دور 81 سالگی جری لوئیس، گفتگو با نیکول کیدمن و خبرهای کوتاهی از سینمای جهان را منعکس کرده است. نمای متوسط می پردازد به فیلم های "خدمتکار سرخانه"، "مرا می کشی"، "حکایت قطبی"، "تهاجم"، "گفتگو" و "آمو". فیلم های روز هم آثاری چون "هری پاتر و فرمان ققنوس"، ""اوراق چی"، "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"، "شب های بلوبری من"، "تعطیلات آقای بین"، "طلوع رهایی" و گفتگو با ورنر هرتسوک کارگردان، "ناشناخته" را معرفی کرده است.

درباره دو فیلم "پویش در تاریکی" و "ملت غذای آماده" ریچارد لینکلیتر و گفتگو با نویسندگان کتاب های مورد اقتباس و درگذشتگان به کار این صفحه پایان می دهد. مباحث تئوریک، نقد فیلم های "عیسی می آید" و گفتگو با کارگردان، "مرد آرام"، زندگی دوم"، مستندهای "سرزمین گمشده" و "فیدل" و فیلم کوتاه "پیله"، نقد خوانندگان و گزارش اکران در بخش دیگری از این شماره آمده است.

کمی نوبت عاشقی اندر باب نشریات زرد و سینما، پاسخ های کوتاه، فرهنگ بازیگران ایران و جهان، نقد و معرفی کتاب "راهنمای فیلم روزنه" و توی ویترین و نهایتاً مروری بر شماره 55 ماهنامه "فیلم" در مهرماه 66 به کار این شماره پایان می دهد.

سیصد و شصت و هشتمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه مهرماه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 800 تومان در دسترس علاقمندان است.