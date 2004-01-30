بازديد ملكه و پادشاه اسپانيا از غرفه ايران در نمايشگاه فيتور

به گزارش خبرگزاري "مهر" درتوقف 30 دقيقه اي خوان كاربوس پادشاه اسپانيا و ملكه اش درغرفه ايران كه موجب شگفتي برپاكنندگان نمايشگاه فيتور شد گفت: به كشور ، تاريخ ومردم ايران بسيار علاقمنديم و در آينده نزديك از ايران ديدن خواهم نمود.

بنابراين گزارش ملكه اسپانيا نيز با ابراز علاقه نسبت به تماشاي اجراي موسيقي مقامي و رقص گروه آذربايجان شرقي ايران ، فرهنگ وهنر ايراني را قابل ستايش خواند.

بر اساس گزارش مذكور پادشاه و ملكه اسپانيا در ادامه ضمن اظهار تاسف فراوان از وقوع زلزله بم با مشاهده عكسهاي قبل و بعد ارگ بم اظهار اميدواري كردند كه در آينده نزديك بم دوباره به شهري زيبا و آباد تبديل شود و از آن ديدار كنند.

همچنين در پايان اين بازديد عبد خدايي رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي كشورمان تابلو منبت كاري نمايشگاه فيتور را كه توسط هنرمندان ايران ساخته مي شود را به همراه قاليچه اي ابريشمين به عنوان نماد فرهنگي ايران به پادشاه و ملكه ي اسپانيا تقديم كرد.