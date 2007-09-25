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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

کتاب "اعتماد فکری به خود و دیگران" منتشر شد

کتاب "اعتماد فکری به خود و دیگران" تألیف ریچارد فولی استاد دانشگاه نیویورک از سوی انتشارت کیمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، پاره‌ای از پرسشهایی که در این کتاب مورد توجه هستند بدین قرارند: تا کجا ما باید بر منابع و روشهای خودمان برای شکل دادن به عقایدمان در موضوعات مهم اتکا کنیم؟ تا کجا باید به منابع و مراجع مهم رجوع کنیم؟ تجربیات نخبگان و متخصصان تا کجا به کار ما می آیند؟

ریچارد فولی در کتاب خود به این نکات می پردازد و آنها را بسط می دهد. به نظر وی معقول است که ما اعتماد فکری به فردی داشته باشیم حتی اگر نتوانیم دفاعی از قوای شناختی وی کسب کنیم.

عناوین پاره ای از فصول این کتاب بدین قرارند: اعتماد فکری به فرد، اهمیت اعتماد کردن به خود، چالشهای تجربی در باب اعتماد به خود، اعتماد فکری به دیگران و آینده فرد و گذشته وی، اعتماد به خود و مرجعیت دیگران.

کد مطلب 558501

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