هفته مولانا آبان ماه در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست مجید سرسنگی با اشاره به نامگذاری سال 2007 میلادی از سوی یونسکو به عنوان سال مولانا گفت: کشورهای مختلفی مثل ترکیه درباره مولوی برنامه های متعددی را برگزار کرده اند و در ایران نیز سلسله برنامه هایی در آبان ماه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه هایی که در نظر گرفته ایم کنگره بین المللی مولوی در تهران، خوی و تبریز است که در آن مسائل علمی و مقالاتی درخصوص مولوی و آثار این ادیب و شاعر بزرگ مطرح می شود.

سرسنگی افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درخصوص حرکت در راستای بزرگداشت هشتصدمین سال مولانا خلاء احساس می کرد و زمانی که همکاران ما در فرهنگسرای هنر طرح برگزاری این برنامه را ارائه کردند بلافاصله تصمیم گرفتیم که بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا را از 4 تا 11 آبان برگزار کنیم.

وی به جزئیات برگزاری این برنامه اشاره و تصریح کرد: برگزاری تعدادی سخنرانی توسط اساتید برجسته مولوی شناسی، برگزاری نمایشگاه های نقاشی، عکس و مینیاتور، اجرای چهار نمایش و یک مثنوی خوانی، پخش تعدادی از آثار سینمایی که مربوط به مولوی است و اجرای پنج کنسرت موسیقی توسط گروه های ایرانی، تاجیکی و افغانی از جمله برنامه های ما خواهد بود.

سرسنگی با اشاره به اینکه این برنامه تنها بزرگداشت یک شاعر و فیلسوف نیست، گفت: این حرکت پاسداشت میراث فرهنگی ماست که باید از آن پاسداری کنیم و آن را به دیگران نیز بشناسانیم. این بزرگان مفاخر دنیا هستند.

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاکید کرد: سازمان فرهنگی و هنری به تنهایی وظیفه اصلی بزرگداشت سال مولانا را برعهده ندارد و مراجع فرهنگی و هنری زیادی هستند که باید به این مهم بپردازند.

سرسنگی با اشاره به سرقت فرهنگی کشور ترکیه گفت: در جریان کامل کارها در کشور ترکیه هستم. آنها در حال اجرای یک برنامه درازمدت هستند. ما باید کلی تر به موضوع نگاه کنیم و برای کار ملی یک عزم ملی نیاز است.

وی ادامه داد: رویکرد و نگاه ما قطعا با نگرش دیگر کشورها تفاوت دارد و مهمترین نکته این است که چگونه باید اندیشه های مولوی را بشناسانیم و این مهمتر از این نکته است که ببینیم مولوی به کدام سرزمین تعلق دارد. اگر در حوزه فرهنگی و هنری ابتکار عمل نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه می ریزند.

در ادامه این نشست مجتبی اقدامی رئیس فرهنگسرای هنر، گفت: این اولین نشست خبری در ارتباط با برگزاری هفته مولوی است و به تدریج اطلاعات و اخبار را ارائه خواهیم کرد. قصد ما اعلام برگزاری و آشنایی دادن با برنامه های کلی این هفته بود .

اقدامی با اشاره به برخی از جزئیات هفته مولوی تصریح کرد: اساتید مولوی شناسی ایران در این هفته سخنرانی خواهند کرد که یکی از این اساتید الهی قمشه ای است که در قالب تقدیر از وی انجام می شود.

پس از سخنان اقدامی و در ادامه نشست خبری هشتصدمین سال تولد مولانا، سیدمهدی قادری یکی از سیاستگذاران برگزاری هفته مولانا، خاطرنشان کرد: نفوذ مولوی در فرهنگ سرزمین ما بسیار زیاد است و ما در طول تاریخ، پس از مولانا همیشه کتاب های زیادی درباره او داشته ایم. بحث های زیادی توسط علما و فضلا درباره مولانا انجام شده و با الهام از اشعار مثنوی مینیاتورهای متعددی نقش شده و آثار متعدد هنری با الهام از اشعار وی خلق شده است.

وی ادامه داد: مولوی پدیده ای نیست که برای او بزرگداشت برگزار کنیم. برگزاری این هفته با این رویکرد طراحی شده که علاوه بر پرداختن به مولوی، به آثاری هم که تحت تاثیر او شکل گرفته بپردازیم.

قادری با اشاره به احتمال تحریف های تاریخی توسط برخی کشورهای همسایه، تصریح کرد: شخصیت هایی مثل مولوی جغرافیای مکانی ندارند و مرز اندیشه های آنها به سرزمین خاصی تعلق ندارد. اگر کشوری مثل ترکیه قصد چنین کاری را داشته باشد، نتیجه اش متعلق به ماست چون مولوی همیشه پارسی است.