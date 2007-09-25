حجت الاسلام جمی پرچمدار مقاومت جمهوری اسلامی در محاصره آبادان بود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس و ماه مبارک رمضان"هفتمین نشست پیشکسوتان جهاد و شهادت " عصر امروز با حضور فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در مسجد ولیعصر(عج) برگزار شد.

در این مراسم که فرماندهان عالی رتبه از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی نیز حضور داشتند، از خدمات حجت الاسلام جمی نماینده امام(ره) و امام جمعه آبادان در دوران دفاع مقدس تجلیل شد.

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای سخنان خود درهفتمین نشست پیشکسوتان جهاد و شهادت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به حضور مؤثر روحانیت در جبهه های جنگ اشاره کرد و گفت : روحانیت در دفاع مقدس صحنه های با شکوهی از خود بر جای گذاشت.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به فرارسیدن سالروز شکست حصر آبادان، مجاهدت ها و مقاومت های مردم آبادان را با هدایت حجت الاسلام جمی یادآور شد و افزود: تعدادی از مردم درشهری که در محاصره بود زندگی می کردند و حتی در آن شرایط نماز جمعه نیز بر پا می شد و از آن شهر مواضع نمایندگان امام و جمهوری اسلامی ایران به دنیا اعلام می شد.

وی با اشاره به عملیات پیروزمندانه ثامن الائمه(ع) خاطرنشان کرد: مقاومت مردم آبادان درطول یکسال محاصره موجب مقاومت و اعتماد به نفس رزمندگان جهت شکست حصر آبادان شد.

پیش از سخنان دکتر محسن رضایی، امیر موسی قویدل از فرماندهان برجسته ارتش در دوران دفاع مقدس ضمن بیان خاطراتی از مجاهدت رزمندگان، در خصوص مدیریت در دوران پیش و پس از جنگ تحمیلی به ایراد سخنرانی پرداخت.

همچنین حجت الاسلام صفاتی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا با قرائت حدیثی از پیامبر اسلام(ص) در مورد تمسک به اهل بیت (ع) و مراقبت از نفس به تشریح دیدگاه اسلام در این خصوص پرداخت.

در پایان این مراسم از حجت الاسلام جمی به پاس 8 سال مجاهدت در دوران دفاع مقدس با اهدای لوح یادبودی تقدیر شد.