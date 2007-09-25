به گزارش خبرنگارمهر، این تفاهم نامه همکاری آموزشی با هدف تدارک همکاری و مشارکت درزمینه طراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت از یک روز تا یک هفته و بیشتر و به منظور ارتقای کیفی حرفه مندان و مدیران شهرسازی کشور به امضا رسید.

درمراسم امضای این تفاهم نامه همکاری آموزشی، معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی،گفت: درحال حاضر از وضعیت شهرسازی و معماری کشور رضایت کامل نداریم و درصددیم از زوایای گوناگون به حل مسایل و مشکلات پیش روی این امر با همکاری سازمان های مرتبط بپردازیم.

امیر فرجامی بحث نیروی انسانی را یکی از عوامل مشکل زا درمسیرشهرسازی و معماری کشورخواند و افزود: امضای این تفاهم نامه همکاری نیروی انسانی را در کلیه دستگاه ها مورد هدف قرارداده به طوریکه ارتقای دانش فنی و به روز کردن نیروهای انسانی را مد نظردارد.

وی بیان کرد: دررابطه با ارتقای دانش فنی نیروهای انسانی باید از آموزش های کاربردی بهره مند شد و از آموزش های کلاسیک و درازمدت پرهیز کرد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات این معاونت طی دو سال اخیردرراستای ارتقای کیفیت شهرسازی و معماری عنوان کرد: طی این مدت جلساتی به منظور اصلاح دستور نقشه های ساختمانی و اصلاح منظر شهری با تعامل با شهرداری ها برگزار شد ضمن آنکه تصدی تهیه طرح های تفضیلی به شهرداری ها واگذارشده است.

وی با اشاره به اصلاح اشکالات طرح های جامع اظهار داشت: درحال حاضربا تصویب دولت یک نظام برای تهیه طرح های توسعه و طرح های جامع ایجاد شده است.

فرجامی با اشاره به تعامل با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با سیما و منظر شهرها بیان کرد: بر اساس این تعامل منظر شهرها به موقعیت فرهنگی و مکان تاریخی آن شهر نزدیک می شود.

وی با بیان آنکه هم‌‌اکنون وقت شورای عالی شهرسازی آزادترشده است، افزود: بنابراین این شورا با فراغ بیشتری به تطبیق ضوابط و مقررات شهری خواهد پرداخت. معاون شهرسازی و معماری افزود: همچنین قانون جامع شهرسازی و معماری درمجلس دردست بررسی است.

در ادامه این جلسه منوچهر فخرصمدی رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به برقراری ارتباط سازمان یونسکو با جامعه مهندسان مشاور ایران در سال گذشته، گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد میان دو سازمان مذکوردرنهایت دو کارگروه دربهمن ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال برگزار شد که نتایج این کارگروه به امضای تفاهم نامه همکاری منجر شده است.

همچنین حمید صدری نماینده گروه شهرسازی در شورای مدیریت جامعه با اشاره به بازنگری طرح های تفضیلی اصفهان و تهران ، اظهار داشت: این بازنگری لزوم پژوهش و آموزش برای حرفه مندان و مدیران شهری را به طورجدی پایه گذاری کرده است.