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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

"روزهای بی‌تقویم" در پرتغال و آلمان

"روزهای بی‌تقویم" در پرتغال و آلمان

مستند "روزهای بی‌تقویم" به کارگردانی مهرداد اسکویی در جشنواره‌های لیسبن و لایپزیگ به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، "روزهای بی تقویم" در بخش مسابقه جشنواره لیسبن پرتغال که از 18 تا 28 اکتبر (26 مهر تا ششم آبان) برگزار می شود، حضور دارد. همچنین این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم های مستند لایپزیگ که از 29 اکتبر تا چهارم نوامبر (27 مهر تا 13 آبان) در آلمان برگزار خواهد شد، به نمایش درمی آید.

مستند 54 دقیقه ای "روزهای بی تقویم" به زندگی سه نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می پردازد. اشکان اشکانی تصویربردار، لقمان خالدی تدوینگر، فرشید فرجی صدابردار، علی صمدپور آهنگساز، حسین مهدوی طراحی و میکس صدا، شهروز توکل مدیر تولید و دستیار کارگردان و اسکویی تهیه کننده فیلم هستند و بخش بین المللی آن به عهده شهرزاد فیلم است.

کد مطلب 558508

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