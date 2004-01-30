براي بازي با پرسپوليس آماده ايم

صمد مرفاوي مربي تيم فوتبال استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : ما تمرينات خوب و منظمي را پس از بازگشت ازآلمان انجام داده ايم و بازيكنان از نظر روحي و جسمي مشكلي ندارند و بدنبال ارايه بازي خوب و تهاجمي هستند تا بتوانند نتيجه بازي رفت را تكرارنمايند.

مرفاوي خاطر نشان كرد : پرسپوليس تيم بزرگي است كه به همراه استقلال همواره از قطبهاي فوتبال كشوربوده است وبازيهاي اين دوتيم همواره حساسيت هايي را به همراه داشته است اما امسال ما به دنبال كم كردن اين حساسيت ها بوده ايم و ازبازيكنان خواسته ايم تنها بدنبال ارايه فوتبال اصولي خود باشند تا بتوانند با كسب نتيجه دلخواه ميدان را ترك نمايند.

مربي تيم فوتبال استقلال در پايان گفت : به هرحال من اميدوارم اين مسابقه صرفنظر ازهرنتيجه اي علاقه مندان به فوتبال را راضي كند و دوتيم مطرح و پرطرفداركشورمان را راضي كنند.