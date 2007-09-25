اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد دفاع مقدس است

حجت الاسلام حسین ملکی در نخستین روزهای دفاع مقدس با گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود :دفاع مقدس برگ زرین تاریخ ایران اسلامی بشمار میرود دفاع مقدس تنها دفاع از خاک و سرزمین نبود بلکه دفاع از تمامی ارزشهای اسلامی و انسانی بود

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وی تصریح کرد: ملت ایران سرافرازانه 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند و اسوه ای برای تمامی انسانهای آزاده و ملل تحت ظلم و جور هستند.

ملکی با بیان اینکه جامعه امروز به برکت ایثارو فداکاری شهدای دفاع مقدس سرافرازانه به سر می برد یادآور شد: شهدای دوران دفاع مقدس با نثار خون خود درس آزادی و آزادگی را به همگان آموختند و پایداری، امنیت وسربلندی ایران اسلامی را برای جهانیان اثبات کردند.

وی برپایی آیین های باشکوه هفته دفاع مقدس را رسالتی خطیر و امری ضروری در خصوص نهادینه کردن فرهنگ ایثار وشهادت دانست.