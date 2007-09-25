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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد دفاع مقدس است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد دفاع مقدس است که باید نسبت به حفظ آن اهتمام داشت.

حجت الاسلام حسین ملکی در نخستین روزهای دفاع مقدس با گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود :دفاع مقدس برگ زرین تاریخ ایران اسلامی بشمار میرود دفاع مقدس تنها دفاع از خاک و سرزمین نبود بلکه دفاع از تمامی ارزشهای اسلامی و انسانی بود.

وی تصریح کرد: ملت ایران سرافرازانه 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند و اسوه ای برای تمامی انسانهای آزاده و ملل تحت ظلم و جور هستند.

ملکی با بیان اینکه جامعه امروز به برکت ایثارو فداکاری شهدای دفاع مقدس سرافرازانه به سر می برد یادآور شد: شهدای دوران دفاع مقدس با نثار خون خود درس آزادی و آزادگی را به همگان آموختند و پایداری، امنیت وسربلندی ایران اسلامی را برای جهانیان اثبات کردند.

وی برپایی آیین های باشکوه هفته دفاع مقدس را رسالتی خطیر و امری ضروری در خصوص نهادینه کردن فرهنگ ایثار وشهادت دانست.

کد مطلب 558510

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