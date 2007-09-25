تدوین "اولین پرونده" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تله فیلم "اولین پرونده" حوریه میرمحمدی، رسول توکلی، رامبد شکرآبی، جلیل فرجاد، فخرالدین صدیق شریف، سعید شیخزاده، مونا فرجاد، مریم سیکارودی، آرمان صورتگر، امیر تسویهچی، رحمان مقدم و ... به ایفای نقش پرداختند. این تله فیلم به کارگردانی رضا شالچی و مدیریت تصویربرداری فریدون مسروری ساخته میشود.
از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "اولین پرونده" میتوان به جاوید خوشدل صدابردار، امیر هاشمی طراح صحنه و لباس، ناهید علامی طراح گریم، واهیک خچومیان دستیار اول کارگردان و برنامهریز، مونا خوشروش منشی صحنه، سرهنگ محمد مزینانی و سرهنگ قاسمپور مشاور انتظامی، عباس رحیمی عکاس و حسن مظفری مدیر تدارکات اشاره کرد.
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