سوریه دعوت آمریکا را قبول نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، به دلیل آنکه سوریه به حسن نیت آمریکا در برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه اطمینان ندارد؛ از حضور در این کنفرانس خودداری می کند.

در همین رابطه یک مقام رسمی سوری اعلام کرد : هنوز این نکته واقعا برای ما روشن نشده که آیا آمریکا و اسرائیل با برگزاری این کنفرانس خواهان رسیدن به یک توافق نامه جامع و کامل هستند یا خیر؟

بر همین اساس، هر چند هنوز "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در این باره اظهار نظری نکرده، اما گفته می شود "ولید المعلم" وزیر امور خارجه این کشور هم اکنون در آمریکا مشغول رایزنی با برخی کشورهای عربی برای اتخاذ تصمیم مناسب درباره این کنفرانس است.

در حالی که هنوز سوریه واکنشی مبنی بر حضور و یا عدم حضور خود در این کنفرانس نشان نداده، رژیم صهیونیسستی با صدور بیانیه ای از اقدام آمریکا در دعوت از سوریه برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه استقبال کرده است.