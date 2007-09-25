به گزارش خبرنگار مهر، "کارت قرمز" در بخش اصلی جشنواره وینال که از 19 تا 31 اکتبر (27 مهر تا 9 آبان) در اتریش برگزار می شود، حضور دارد. این فیلم در جشنواره بین المللی شیکاگو نیز به نمایش درمی آید.

"کارت قرمز" دادگاه شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی را روایت می‌کند. افضلی در فیلم با محمدرضا درخشان تصویربرداری را هم بر عهده داشته است. از دیگر عوامل تولید می‌توان به تدوینگر: بهمن کیارستمی، صداگذار: کیوان جهانشاهی، مدیر تولید: پژمان مظاهری‌پور، عکاس: مهرانه آتشی و تهیه‌کننده: حسن پورشیرازی اشاره کرد.