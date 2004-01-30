زمينه را براي دخالت دشمنان فراهم نكنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخطبه دوم نمازجمعه اين هفته تهران با اشاره به نزديكي به زمان برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت : بايد مواظب باشيم زمينه را براي دخالت دشمنان قسم خورده انقلاب فراهم نكنيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: ما در آستانه انتخابات مهمي هستيم كه دشمنان قسم خورده ما چه آمريكايي ها و چه اروپايي هايي كه با ما خوب نيستند و چه ضد انقلاب ها وعواملشان در داخل كشور، مي بينيد كه چه مخاصماتي را دامن مي زنند

بايد مواظب باشيم زمينه را براي دخالت اينها فراهم نكنيم.

وي خطاب به ملت ايران تاكيد كرد مردم بايد هوشيار باشند چرا كه اين انتخابات سخت مورد مراقبت و مطالعه ديگران است اگر انتخابات پرشوري انجام شود ؛ براي سالها زبانشان بسته مي شود و اگر خداي نكرده چنين نشود؛ آنها آن را صد برابرمي كنند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: وظيفه انقلابي و اسلامي همه ايرانيان اين است كه با هر سليقه و گرايشي پاي صندوقهاي راي بيايند.

وي با اشاره به اينكه موقعيت كنوني ؛ موقعيت بسيارحساسي است، گفت : انشاء الله مسئولان مجري و ناظر نيز به حساس بودن موقعيت انتخابات توجه كنند چرا كه دشمن در شرق و غرب و جنوب ما صف كشيده و دشمن زخم خورده مي تواند مشكل ساز باشد .

رفسنجاني افزود: اميدواريم انتخابات مجلس هفتم مناسب با شان انقلاب و موقعيت تاريخي كشور برگزار شود.

وي در ادامه خاطره ايام الله دهه فجر را گراميداشت وبا اشاره به 12 بهمن گفت : روز ورود امام راحل به ايران نقطه عطف و رحمت است و اميدواريم آنچنان كه اين حركت در تاريخ ايران ورق خورد؛ هميشه تكاملي باشد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هياهوهايي كه اين روزها مي شود و تحليلهاي كودكانه اي كه در خارج از كشور ارائه مي شود، دردوران اول انقلاب و دوران تثبيت و دوران دفاع مقدس نيز وجود داشت وحتي صداي آن بلندتر بود اما هميشه تير دشمنان به سنگ خورد و شكست خوردند كه اين بارهم شكست خواهند خورد.

وي درخصوص مسائل جهاني و منطقه اي بااشاره به وضعيت كنوني عراق موضع روحانيت و شخص آيت الله سيستاني و مردم عراق را ستودني خواند ضمن اينكه اين موضع بسيار مترقي است و آمريكا را در مخمصه قرار داده است.

رفسنجاني با اشاره به خواست مردم عراق مبني بر برگزاري انتخابات براي به دست گيري اوضاع كشور گفت : آمريكا چه عذري دارد كه اين خواسته را نمي پذيرد در حاليكه در 10 ماه گذشته ؛ ثابت شد آمريكا بدون حضور مردم نمي تواند حتي در مورد نفت كه معشوق اوست و به همين دليل جنگ كرده ؛ تصميم گيري كند.

هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري در مورد آزادي اسراي دربند رژيم صهيونيستي گفت : حزب الله لبنان براي دومين بار اسرائيل را به زانو درآورد بنحوي كه اسرائيل مجبور شد 430 اسير لبناني ؛ فلسطيني ؛ سوري و مغربي و 59 جسد را تحويل دهد و در مقابل يك افسر احتياط و اجساد 3 سربازش را بگيرد.

وي متذكرشد: اسرائيل هيچ وقت به چنين معامله اي تن نداده بود و چنين ذلتي را نپذيرفته بود اما امروز در بيروت جشن است و در اسرائيل عزاست.

وي اظهار داشت: اسرائيل به خواب هم نمي ديد روحاني مجاهد مقاومي مثل حجت الاسلام شيخ عبيد را آزاد كند وديروزاين مجاهد غيور قهرمان وارد بيروت شد و اين مساله نشان مي دهد مقاومت ، صبر و حركت در راه خدا نتيجه بخش است.

هاشمي رفسنجاني با تبريك عيد سعيد قربان به اعمال مقدس حج اشاره كرد و گفت : اگر از ظرفيت اجتماع چند ميليوني مسلمانان متمكن در حج درست بهره برداري مي شد ، كفار و استكبار جرات نمي كردند به حريم معارف اسلامي گستاخانه تجاوز كنند.

وي اضافه كرد: اگر امروز در فرانسه گستاخانه مسلمانان را از داشتن حجاب اسلامي محروم مي كنند واسرائيلي ها به غزه حمله

مي كنند؛ براي اين است كه امت اسلامي بهاي لازم را به حج نمي دهد.

خطيب جمعه تهران ابراز اميدواري كرد روزي برسد كه هر سال مسلمانان براي استفاده از بعد سياسي حج برنامه ريزي كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين شهادت امام محمد باقر (ع) را به مسلمانان تسليت گفت و افزود: امام محمد باقر با عمق علم ، معرفت و مبارزاتش، پايگاه شيعه را چنان مستحكم كردند و انسانهاي دانشمند و آگاه را تربيت و به سراسر دنيا اعزام كردند كه دستگاه مروان نتوانست آن حضرت را تحمل كند ولذا او را به شهادت رساند.

