اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سردار میر فیصل باقرزاده در مراسم اقتتاحیه این مرکز که دوشنبه 2 مهرماه برگزار شد، وظایف کلی بنیاد را سیاست گذاری، نظارت و حمایت از ترویج و نشر ارزشهای دفاع مقدس برشمرد و افزود: انجام کارهای ماندگار و مداوم و پرهیز از کارهای کلیشه ای، ظاهری، مقطعی و موازی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از وظایف مشخص و معین این نهاد می باشد.

رئیس کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس توجه و حمایت از کارهای فرهنگی و هنری دفاع مقدس را از مهم ترین وظایف این اداره دانست و بر لزوم توجه به رخدادهای ادبی مرتبط با دفاع مقدس نظیر شب شعر، جلسات نقد کتاب دفاع مقدس، جمع آوری و ثبت و ضبط آثار دفاع مقدس و کمک به برگزاری کنگره های شهدای استان و همچنین بستر سازی جهت کشف استعدادهای جوانان برای مجموعه فرهنگی دفاع مقدس تأکید کرد.

گفتنی است؛ بسیجی پاسدار مرتضی خلج به عنوان رئیس جدید اداره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان شهریار و رباط کریم منصوب شد.