شهروندان تهرانی مراقب افراد سودجو و مأموران قلابی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: برخی افراد سود جو و یا شرکتهای فرصت طلب به در منازل مسکونی به عنوان مامور آب تهران اقدام به ارائه نظرات کارشناسی پیرامون شناسایی اشکالات موجود در شبکه داخلی توزیع آب ساختمانهای مشترکین از جمله وجود نشتی آب نموده و ضمن دریافت وجوهی بابت حق کارشناسی اقدام به ارائه توصیه نامه هایی به مشترکین و صدور نامه با عنوان امور آبفا جهت ارائه تخفیف در مبلغ آب مصرفی می کنند.

این گزارش همچنین می افزاید: با توجه به اینکه این گونه مکاتبات وجهه قانونی ندارد، ضروری است مشترکین از پرداخت هر گونه وجهی به این افراد سود جو و شرکتهای فرصت طلب خودداری نموده و سریعا با واحد ارتباطات مردمی به شمار تلفن 122 تماس گرفته و افراد مذکور را معرفی کنند.

گفتنی است هر گونه بازدید از وضعیت کنتور، قرائت آن و غیره توسط مامورین شرکت آب و فاضلاب با لباس رسمی و کارت شناسایی به هنگام مراجعه به در منازل مشترکین قابل شناسایی می باشند.