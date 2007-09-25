بازدید از موزه های آذربایجان شرقی رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: علاقمندان می توانند از مورخه 5 الی 11 مهرماه جاری بدون پرداخت هزینه ورودیه از موزه ها و محوطه های تاریخی استان بازدید نمایند.

هم اکنون 12 موزه و 5 محوطه تاریخی در استان آذربایجان شرقی فعال است که محوطه های تاریخی شامل ؛ مسجد کبود (تبریز)، کلیسای سنت استپانوس (جلفا)، گنبد سرخ (مراغه)، معبد مهر (مراغه)، رصد خانه (مراغه) و موزه ها شامل موزه آذربایجان(تبریز)، موزه قاجار(تبریز)، موزه سنجش (تبریز)، موزه مشروطه (تبریز)، موزه قرآن و کتابت (تبریز) سایت موزه مسجد کبود (تبریز)، موزه ادب و عرفان( اهر) ، موزه تخصصی ایلخانی( مراغه)، موزه سنگ نگاره ها (مراغه)، موزه عشایر آذربایجان(سراب) ، موزه مردم شناسی جنوب سهند (بناب)، موزه هدایا (خامنه) هستند.

بازدید از موزه مشروطه در تبریز به دلیل عملیات مرمتی مقدور نیست.