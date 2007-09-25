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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۳

بازدید از موزه های آذربایجان شرقی رایگان شد

تبریز - خبرگزاری مهر: به مناسبت فرا رسیدن هفته گردشگری، بازدید از موزه های استان آذربایجان شرقی برای تمامی علاقه مندان به مدت یک هفته رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: علاقمندان می توانند از مورخه 5 الی 11 مهرماه جاری بدون پرداخت هزینه ورودیه از موزه ها و محوطه های تاریخی استان بازدید نمایند.

هم اکنون 12 موزه و 5 محوطه تاریخی در استان آذربایجان شرقی فعال است که محوطه های تاریخی شامل ؛ مسجد کبود (تبریز)، کلیسای سنت استپانوس (جلفا)، گنبد سرخ (مراغه)، معبد مهر (مراغه)، رصد خانه (مراغه) و موزه ها شامل موزه آذربایجان(تبریز)، موزه قاجار(تبریز)، موزه سنجش (تبریز)، موزه مشروطه (تبریز)، موزه قرآن و کتابت (تبریز) سایت موزه مسجد کبود (تبریز)، موزه ادب و عرفان( اهر) ، موزه تخصصی ایلخانی( مراغه)، موزه سنگ نگاره ها (مراغه)، موزه عشایر آذربایجان(سراب) ، موزه مردم شناسی جنوب سهند (بناب)، موزه هدایا (خامنه) هستند.

بازدید از موزه مشروطه در تبریز به دلیل عملیات مرمتی مقدور نیست.

کد مطلب 558524

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