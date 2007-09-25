خبرهای کوتاه بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال "ب" کشورمان که برای شرکت در تورنمنت بین المللی چین به این کشور سفر کرده است فردا در اولین بازی خود به مصاف تیم باشگاهی لئونینگ چین می رود. این بازی ساعت 15 به وقت تهران برگزار می شود. ضمن اینکه ولینگ دیگرتیم باشگاهی چین نیز دومین حریف بسکتبالیست ها ی کشورمان است.

بهزاد افرادی به پردیس متحد قزوین پیوست

بهزاد افرادی کاپیتان فصل گذشته تیم صباباتری تهران، درلیگ 86 بسکتبال برای تیم پردیس متحد قزوین به میدان می رود. این بازیکن پس از جدایی از صباباتری با مسئولان پتروشیمی بندرامام مذاکره و حتی قرارداد هم امضا کرده بود اما به دلیل برخی مشکلات بعد از مدتی تمرین این تیم را ترک کرد و پردیس قزوین را برای ادامه فعالیت خود انتخاب کرد.

مهرام با مدیسن آمریکایی قرارداد بست

تونی مدیسن بسکتبالیست آمریکایی که سابقه بازی درلیگ لبنان را هم دارد توانست نظر مساعد مربیان تیم مهرام را برای حضور در این تیم جلب کند.

این بازیکن که به علت دوپینگ مدتی ازحضور درمیادین بسکتبال محروم شده بود بعد از چند روز تمرین با بازیکنان مهرام که مقام سوم لیگ 85 را به دست آورده بودند با این تیم قرارداد می بندد.

پتروشیمی در تهران اردو زد

تیم پتروشیمی بندرامام نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال به منظور آمادگی هر چه بیشتر جهت شرکت در رقابت های سال جاری از روز گذشته اردوی تدارکاتی خود را در تهران شروع کرد. بسکتبالیست های پتروشیمی زیر نظر محمد کسائی پور به مدت 10 روز در تهران به تمریناتشان ادامه می دهند.